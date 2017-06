Kuipers stelt revolutionaire ontwikkeling voor

Björn Kuipers is internationaal gezien nog steeds de meest in het oog springende scheidsrechter die we in Nederland hebben. De arbiter is blij met de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied, maar vindt dat het allemaal nog wat sneller mag gaan. Supporters zouden bijvoorbeeld mee kunnen kijken met de videoref.



In gesprek met TC/Tubantia zegt Kuipers: "Over vijf jaar grote schermen in de stadions waar supporters kunnen meekijken? Dat mag, als de techniek het toelaat, wat mij betreft al sneller. Maar dan alleen bij beslissingen waar 100 procent zekerheid over is. Dat er ook bij de toeschouwers na het zien van beelden geen twijfel meer bestaat. Anders werkt het averechts."



Op het afgelopen jeugd-WK maakte men gretig gebruik van de videoscheidsrechter. "Stel, ik geef een penalty. Op dat moment is door de video-ref al meteen gecontroleerd of het daadwerkelijk een penalty was. Die beelden kunnen dan worden doorgestuurd naar een groot scherm in het stadion. Zoals dat ook kan als ik een penalty geef, maar duidelijk op de beelden te zien is dat het er geen was. Maar nogmaals: alleen bij cruciale beslissingen."