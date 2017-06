'Makelaar landt op Ibiza, gesprekken over Barça-transfer'

FC Barcelona won in het afgelopen seizoen weliswaar een prijs, de Copa del Rey, maar in het algemeen was het niet zo'n heel goed voetbaljaar voor de Catalanen. Daarom gaat technisch directeur Robert Fernandez hoogstwaarschijnlijk strooien met miljoenen en wat dat betreft is er één naam die wel heel erg vaak naar boven komt.



Barcelona zou een bod uitgebracht hebben op middenvelder Marco Verratti van Paris Saint-Germain van honderd miljoen euro. Daarnaast weten we dat de Italiaan wel heel erg graag naar het Camp Nou-stadion wil vertrekken, hij zou om een transfer gevraagd hebben bij de clubleiding van de Parijzenaars. Journalisten van het dagblad Sport hebben Verratti nu gespot op Ibiza, waar hij genoot van een etentje samen met ... Lionel Messi.



En de Spaanse media grijpen dat laatste aan om nog maar eens lustig te speculeren voor een aanstaande megatransfer. Het is wel duidelijk dat de speler zelf heel erg graag wil, maar hij heeft te maken met een meerjarig contract in het Parc des Princes. De algemene verwachting is echter dat Paris Saint-Germain niet wil beschikken over een voetballer die helemaal niet in Parijs wil zijn. Bij het desbetreffende etentje zou overigens ook Javier Pastore aanwezig geweest zijn.



Update 9.28: Zaakwaarnemer voegt zich bij Verratti

Het dagblad El Mundo Deportivo weet nu te melden dat Donato di Campli, de zaakwaarnemer van Marco Verratti, zich bij zijn cliënt gevoegd heeft op Ibiza. Vermoedelijk heeft de spelersmakelaar in kwestie wat informatie voor de Italiaanse middenvelder over een mogelijke transfer naar FC Barcelona. De Catalanen zouden in onderhandeling zijn met Paris Saint-Germain over een overstap van honderd miljoen euro.