Westermann laat zich uit over toekomst bij Ajax

Centrumverdediger Heiko Westermann kwam in het afgelopen seizoen maar zeer mondjesmaat in actie voor zijn werkgever Ajax. De Duitser heeft nog een contract tot medio 2018 bij de Amsterdammer, maar hoeft ook na de zomer niet te rekenen op veel speeltijd. In gesprek met BILD vertelt hij over zijn toekomst.



Westermann trapt af: "Op 29 juni starten we de voorbereiding met Ajax. Ik heb ook wat taalcursussen genomen. Ik denk dat ik na mijn carrière betrokken blijf bij het voetbal. Meer heb ik niet gepland." De routinier vindt het jammer dat trainer Peter Bosz in het aankomende seizoen voor de groep staat bij Borussia Dortmund, maar zegt wel dat de oefenmeester goed bij de Duitsers past. "Natuurlijk. Het is een geweldige man, een aardig persoon. Hij werkt graag met jonge spelers en spreekt geweldig Duits. Bosz past bij Dortmund."



Hij gaat verder over Ajax: "Ik heb het goed naar mijn zin bij Ajax en voel me goed. Ik ben gehaald als routinier die de jonge spelers veel moet leren. De twee verdedigers Davinson Sánchez en Matthijs de Ligt doen het erg goed. Ze hebben beiden een geweldig seizoen gespeeld."