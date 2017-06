'Kwam je één keer te laat, dan mocht je niet trainen bij Ajax'

Steeds meer jonge Nederlandse talenten kiezen al heel erg vroeg voor een overstap naar een buitenlandse topclub. Juan Familia-Castillo is een van die talenten, een jaartje geleden maakte hij een transfer van Ajax naar het Engelse Chelsea. En het leven in Londen is wel heel erg anders voor de jonge aanvaller.



Familia-Castillo zegt in gesprek met ELF Voetbal dat het sportieve vooral heel erg belangrijk is bij de Blues. "Bij Ajax was het school én voetbal. Als je een keer te laat op school kwam mocht je niet trainen. Hier doen ze er juist alles aan om je te laten trainen. En wat ik bij Ajax niet had: hier moeten we na elke wedstrijd een verslag schrijven. En je moet er serieus werk van maken."



Het talent gaat verder: "Het eerste verslag dat ik inleverde bestond uit twee zinnen. Toen moest het opnieuw. Inmiddels schrijf ik een paar kantjes vol. Het schrijven van die verslagen geeft me meer inzicht in wat ik allemaal geleerd heb." Castillo is een van de uitblinkers van Chelsea Onder-18. "Ik heb het idee dat de club daar hetzelfde over denkt. Met het vertrouwen zit het wel goed. Volgend seizoen hoop ik in Jong Chelsea te spelen, Onder-23. Weer vervroegd doorgeschoven dus."