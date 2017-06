'Ook Juventus maakt fans blij met megatransfer'

De transfermarkt is al weer behoorlijk op hol geslagen: FC Barcelona is bezig met Marco Verratti, Real Madrid denkt aan Kylian Mbappé en Manchester United onderhandelt over Alvaro Morata. Ook Juventus gaat voor een megatransfer zorgen: de Italianen zijn momenteel in gesprek met Bayern München en de vertegenwoordiging van Douglas Costa.



De Oude Dame heeft een behoorlijk goed seizoen achter de rug, ook al verloor de topclub uit Turijn in de Champions League-finale in Cardiff van het hierboven genoemde Real Madrid. De Italianen gaan echter tot op een bepaalde hoogte doorselecteren en de speler die absoluut naar Juventus moet komen is buitenspeler Douglas Costa. En vermoedelijk kunnen we snel witte rook verwachten.



Calciomercato weet dat de clubleiding van Juve eruit is met de Braziliaan zelf, die zes miljoen euro per seizoen gaat verdienen bij de grootmacht. Met Bayern, de werkgever van Oranje-international Arjen Robben, is men nog in onderhandeling. De Duitsers vragen vijftig miljoen euro, waar De Oude Dame maximaal tot 45 miljoen euro wil gaan, inclusief bonussen. Een overbrugbaar verschil, zo lijk het.