"Het moet voor Sam goed zijn en voor Heerenveen ook"

Vleugelspits Sam Larsson was in het afgelopen seizoen wel de sterspeler van sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion, hoewel er ook veel wedstrijden waren waarin de Zweed zijn gezicht helemaal niet liet zien. De technicus aast nu op een transfer, dat is ook bij de technische leiding van Heerenveen bekend.



Gerry Hamstra, de technisch directeur van de Friezen, weet dat er een grote kans is dat Larsson gaat vertrekken. Hij zegt tegen FOX Sports: "We hebben met Sam Larsson, Arber Zeneli en Dennis Johnsen natuurlijk drie goede buitenspelers en Martin Ödegaard kan eventueel aan de rechterkant spelen. In dat opzicht zijn we goed bezet, maar we kennen de ambities van Sam Larsson. Als hij gaat, moet het voor Sam goed zijn en voor Heerenveen ook."



De Friezen haalden Daniel Höegh van FC Basel binnen, een verdediger. Daartegenover staat weer dat Stefano Marzo hoogstwaarschijnlijk vertrekt naar Lokeren. "Dat zit in een afrondende fase, maar het is nog niet helemaal rond. Hoe het staat met de zoektocht naar een nieuwe rechtsback? Wij hebben niet het budget van de Europese top, dus we zullen creatief moeten zijn. We zijn dus wel verder aan het kijken."