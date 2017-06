'Nieuwe transfercontacten tussen Karsdorp en club'

Vleugelverdediger Rick Karsdorp zette nog niet zo heel lang geleden zijn handtekening onder een nieuw meerjarig contract bij Feyenoord, maar het is helemaal nog niet zo zeker dat de back ook daadwerkelijk bij de Rotterdammers blijft. De Italiaanse media reppen op donderdagmorgen van 'nieuwe en geïntensiveerde' contacten tussen AS Roma en de Nederlander.



De Romeinen hebben de Nederlandse Eredivisie wel gevonden, want onlangs deden ze succesvol zaken met PSV, waardoor Hectór Moreno de aankomende tijd in de Italiaanse hoofdstad te bewonderen is. Volgens Tuttomercatoweb is Monchi, de technisch directeur in Rome, nog niet klaar in ons landje, want hij zou direct doorgereisd zijn naar Rotterdam, waar hij een onderhoud heeft gehad met Karsdorp en zijn management, als we de geruchten moeten geloven in ieder geval.



De diverse Italiaanse kranten denken te weten dat Roma ongeveer twaalf miljoen euro overheeft voor Karsdorp. Internazionale zou echter vijftien miljoen euro willen betalen voor de kersverse Oranje-international, waar Feyenoord juist weer achttien miljoen euro vraagt. De rechtsback van Feyenoord komt met de dag prominenter in het nieuws in Italië.