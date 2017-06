'Ajax krijgt mogelijk geld én een speler voor Tete'

Vleugelverdediger Kenny Tete van Ajax is bezig met een transfer, zo weten we inmiddels wel zeker. Eerder konden we lezen dat hij voor drie miljoen euro naar Galatasaray zou gaan, maar het is nog wat te vroeg om dat met zekerheid te stellen. Het zou ook zo kunnen zijn dat de beide clubs een ruildeal overeenkomen.



Volgens diverse Turkse media heeft Galatasaray een bod uitgebracht van 1,5 miljoen euro plus de diensten van middenvelder Nigel de Jong voor Tete. Het is onbekend hoe Ajax hierop gereageerd heeft, maar de grote Nederlandse kranten, De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, reppen van een vraagprijs van drie miljoen euro met daarbovenop nog enkele premies en bonussen.



Ajax wordt al een tijdje in verband gebracht met De Jong, die Ajax vermoedelijk moet voorzien van de nodige routine. Bovendien verliezen de Amsterdammers hun aanvoerder Davy Klaassen hoogstwaarschijnlijk aan het Engelse Everton voor ongeveer 25 à dertig miljoen euro. Wat betreft de transfer van De Jong dienen we wel een slag om de arm te houden: het is ook mogelijk dat Ajax de geldelijke optie verkiest boven een hereniging.