'Tranferrecord binnen handbereik voor Ajax'

De Eredivisie-topclub Ajax wordt de laatste tijd werkelijk waar belegerd door allerlei clubs uit de Europese top en subtop. Rechtsback Kenny Tete vertrekt hoogstwaarschijnlijk voor drie miljoen euro en ook Jaïro Riedewald en Joël Veltman staan op de nominatie om te transfereren. Daarnaast staat centrumverdediger Davinson Sánchez in de spotlights.



De Italiaanse topclub Internazionale heeft al navraag gedaan naar de international van het Colombiaanse nationale team en het antwoord van Ajax was: Sánchez moet vijftig miljoen euro kosten. Volgens de media in Italië heeft dit de Nerazzurri niet afgeschrikt, hoe bizar dat ook moge klinken. Inter ziet Antonio Rüdiger nog altijd als zijn eerste optie, maar als AS Roma 'nee' zegt in de onderhandelingen over de Duitser, dan komt Sánchez toch echt in beeld.



De Chinese geldschieters achter de Serie A-topclub kijken niet op van enkele tientallen miljoenen euro's meer of minder en dus zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat Ajax in de aankomende transferperiode een record neerzet. Een jaar geleden verkochten de Amsterdammers Arek Milik voor ongeveer 32 miljoen euro aan Napoli, maar Memphis Depay werd een jaar eerder voor 34 miljoen euro aan Manchester United verkocht door PSV. Vijftig miljoen euro zou dit 'unicum' aan diggelen slaan.