FIFA kondigt 'baanbrekende maatregelen' aan tegen racisme

Bij het toernooi om de Confederations Cup, dat zaterdag in Rusland begint, zal extra worden gelet op uitingen van racisme of discriminatie door bezoekers. Dat meldt de Telegraaf woensdagavond.



De FIFA wil namelijk harder optreden tegen racisme rond de voetbalvelden. De bond heeft de scheidsrechters op het toernooi de nadrukkelijke bevoegdheid gegeven om wedstrijden stil te leggen, voor langere tijd te onderbreken of zelfs helemaal te staken bij wangedrag van de toeschouwers op dit gebied. Tevens zijn er waarnemers aanwezig om het publiek nauwkeurig te observeren.



"Dit zijn baanbrekende maatregelen", laat FIFA-voorziter Gianni Infantino weten. "Ze zijn erop gericht om een racistische houding te voorkomen en om een respectvolle en sportieve sfeer in het stadion te waarborgen."