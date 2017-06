"Er moet eindelijk eens een einde komen aan alle ellende rond ADO"

Wim Deetman en Martin Jol vertrekken als commissaris bij ADO Den Haag. Presentator Kees Jansma, die achter de schermen betrokken is bij de Eredivisionist, betreurt de beslissing van het tweetal.



"Ik ben niet verrast, maar vind het niet leuk. Omdat er eindelijk eens een einde moet komen aan alle bestuurlijke ellende rond de club. Maar ik heb met ze samengewerkt en ik weet hoe ze erin zitten", vertelt de journalist aan Omroep West.



"Ze vonden dat ze te weinig armslag hadden ten opzichte van de eigenaren. Maar voor de juiste duiding moet u bij de heren zijn. Aan de andere kant: er zit wel schot in de zaak. Er zijn een aantal belangrijke rechtzaken gewonnen. Of we terug bij af zijn? Nee, dat vind ik niet. Omdat de club inmiddels veel geld heeft gekregen om zich op te richten en om in de Eredivisie te blijven", aldus Jansma.