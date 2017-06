'Paris Saint-Germain wil Rode Duivel als vervanger van Verratti'

Naar verluidt zou FC Barcelona een bod van 100 miljoen euro hebben gelanceerd op Marco Verratti van PSG. De Italiaanse middenvelder zou één van de topdoelwitten van de Blaugrana zijn. Indien hij daadwerkelijk vertrekt, zou PSG hem willen vervangen door een Rode Duivel.



Volgens Tuttomercatoweb heeft PSG namelijk zijn oog laten vallen op Radja Nainggolan. De Rode Duivel zou graag bij AS Roma blijven, maar hij heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij de Giallorossi. Daar zou de Franse topclub van willen profiteren om hem te verleiden tot een overgang naar Parijs.



PSG krijgt wel af te rekenen met stevige concurrentie voor Nainggolan, want ook bij Chelsea en Man Utd zou hij op het verlanglijstje prijken. Ook Inter Milan zou interesse tonen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat AS Roma hem naar een concurrent laat vertrekken.