'Toptransfer Man Utd nabij: medische keuring gepland'

Manchester United ziet met Zlatan Ibrahimovic zijn sterspeler straks vertrekken. Als vervanging van de Zweed dachten ze in Manchester in eerste instantie aan Antoine Griezmann. Die verlengde echter dinsdag zijn contract bij Atletico. Ook voor Romelu Lukaku lijken ze achter het net te vissen, daar Chelsea de beste papieren heeft. Maar United lijkt nu toch eindelijk prijs te hebben.



Volgens The Independent is een transfer van Alvaro Morata namelijk dichtbij. Man Utd zou later deze week zelfs al een medische keuring hebben gepland voor de aanvaller van Real Madrid. De Spanjaard is bij Real tweede keuze, na Karim Benzema. Indien ze ook nog Kylian Mbappe weten te strikken, lijkt het voor hem helemaal voorbij bij de Koninklijke.



De makelaar van Morata wist al te vertellen dat Man Utd een erg interessante optie is. Zij lijken een streepje voor te hebben op AC Milan. Real kon zich naar verluidt niet vinden in het aanbod van de Rossoneri.