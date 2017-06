Roda-investeerder in rechtszaal tegenover Belgische prins

Aleksei Korotajev, de Zwitsers-Russische investeerder van Roda JC, is in een juridische strijd verwikkeld met Helin International. Achter dat bedrijf is de Belgische prins Henri de Croÿ één van de drijvende krachten. Dat meldt de NOS woensdagavond.



De investeerder zit al sinds februari in een cel in Dubai vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque van 17,7 miljoen euro. "Ik heb ook gehoord over de Belgische connectie. Maar in de rechtszaal waren geen Europese vertegenwoordigers van Helin. Ik heb deze meneer De Croÿ nooit ontmoet. Ik ken hem niet", vertelt Stijn Janssen, fiscaal jurist en de man die Roda en Korotajev met elkaar in contact bracht.



De Zwitsers-Russische zit nog steeds vast. "Zolang de zaak loopt, zit hij vast. En heb ik ook geen contact met hem. Zo werkt dat hier. Uiteraard is dat ook ellendig voor zijn familie", aldus Janssen.