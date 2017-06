Van Halst over fluitconcert: "Ben wel vaker uitgefloten, dus dat is geen grote verrassing"

Jan van Halst, technisch en commercieel directeur van FC Twente, liet zich deze week lovend uit over de supporters van de club uit Enschede, maar tijdens het laatste competitieduel werd hij nog wel uitgefloten door de harde kern. Tegenover BNR reageert hij op het incident.



"Ik ben met mijn voetbalkwaliteiten wel vaker uitgefloten, dus dat is geen grote verrassing. Natuurlijk is het vervelend en dat had ook te maken met de politieinval tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV", vertelt de oud-voetballer. "De communicatie verliep slecht, maar we zijn nu met supportersvereniging Vak-P in gesprek over een passende oplossing."



"We zijn tegen geweld en tegen harddrugs", aldus Van Halst. "We willen een schoon en veilig stadion. We gaan nu met alle partijen in gesprek en het bestuur van Vak-P zelf ziet ook in dat er maatregelen moeten komen. Vak-P hoort gewoon bij FC Twente."