OFFICIEEL: Manchester United trekt na Zlatan nieuwe Zweed aan

Manchester United heeft de eerste grote aankoop van deze zomer gedaan. Na het vertrek van Zlatan Ibrahimovic komt er toch een Zweed in de selectie. Victor Lindelof heeft namelijk voor vier jaar getekend.



De 22-jarige verdediger komt over van Benfica en heeft een optie voor zelfs een vijfde seizoen. Hij zal zijn debuut maken tijdens de trip in de Verenigde Staten in juli.



Jose Mourinho is zijn nopjes. "Victor is een talentvolle jonge speler met een grote toekomst voor zich. Het afgelopen seizoen heeft laten zien dat we meer opties en kwaliteit nodig hebben in onze selectie. Victor is de eerste speler die ons komt versterken." Hij is vastgelegd voor zo'n 35 miljoen pond.