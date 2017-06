Faber legt opvallende keuze uit: "Heeft beste overzicht"

Ernest Faber heeft een opvallende hand van het kiezen van zijn aanvoerder. Waar de meeste trainers een veldspeler willen, koos Faber voor Sergio Padt. Net zoals bij NEC met Brad Jones.



"Keepers hebben een goed overzicht. Sergio heeft in het begin best moeten wennen aan zijn rol als aanvoerder, maar heeft het goed opgepakt”, laat Faber weten in het FC Groningen Journaal.



"Hij heeft het prima gedaan en wij hebben hem zo goed mogelijk in deze rol ondersteund. Belangrijk is dat Sergio de leidersrol heeft vertaald naar prestaties op het veld. Hij pakt veel ballen en er zit nog rek in zijn keepen. Hij kan daarnaast ook heel goed voetballen. Daarin mag Sergio wat mij betreft nog wel wat meer risico nemen. De uitverkiezing voor het Nederlands Elftal is heel mooi voor hem, maar ook voor de club en het elftal."