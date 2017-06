UPDATE: Ajax-fans woedend over vraagprijs voor Tete

Technisch directeur Marc Overmars gaf vorige maand al eens aan dat Kenny Tete 'niet de intentie had om bij Ajax door te gaan' volgend seizoen. De rechtsback was het afgelopen jaar wisselspeler, en dat zinde hem logischerwijs niet.



Nu lijkt Tete ook zijn zin te krijgen. Het medium BeIn Sports schrijft namelijk dat Ajax hem heeft verkocht aan Galatasaray. Hij gaat er in dat geval ploeggenoot worden van Wesley Sneijder.



Turkse fans zijn in ieder geval alvast razend enthousiast. Bij Cim Bom Bom kan de Ajacied de opvolger van Sabri Sarioglu worden.



Update 18:39 uur

Inmiddels heeft De Telegraaf achterhaald dat er inderdaad een bod is gedaan door Galatasaray op Kenny Tete, maar dat er nog geen akkoord is bereikt. Wel lijkt dit te naderen. Wat vooral opvalt, is dat Ajax 'slechts' drie miljoen euro zou vragen voor de rechtsback. Veel Ajax-fans vinden dit een veel te karige transfersom voor de talentvolle mandekker.





Nou daar is die bevestiging dan.. Fuck.... Als ze hem serieus voor 3 miljoen willen laten gaan zijn ze gek #Tete https://t.co/oY133KHIUm — Marc Hartkamp (@MarcHartkamp) 14 juni 2017

Als Ajax 3 miljoen voor Tete vraagt zie ik PSV nog wel meedingen. Hopelijk krijgt hij nog een mooie carrière. Beste voor beide partijen. — Sjimmie (@ikbensjimmie) 14 juni 2017