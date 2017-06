Robben onthult toekomstplannen: "Misschien iets bij Groningen.."

Arjen Robben plakte er reeds nog een seizoen aan vast bij Bayern München, maar de kans is groot dat dit zijn laatste gaat worden. Stopt de Nederlander komende zomer in Beieren?



"Ik denk nu wel af en toe aan wat ik na mijn carrière moet gaan doen. Het einde van mijn loopbaan nadert, dat is de realiteit", erkent Robben in gesprek met de Kicker. Nog één jaar vlammen, en daarna de kicksen aan de wilgen? "Daar denk ik nog helemaal niet aan, ik richt me nu voornamelijk op het komende seizoen."



Nadat Robben is gestopt, wil hij in elk geval terugkomen naar Nederland. "Eerst wil ik een half jaar helemaal niks doen. Even ontspannen en niet continu met voetbal bezig zijn", vervolgt de oud-PSV'er, die best in de voetbalwereld actief zou willen blijven. "Ik heb nog altijd veel contacten met de mensen bij FC Groningen. Misschien dat ik daar iets kan gaan doen."