Van Wolfswinkel doet gelijk mooie belofte na vertrek bij Vitesse

Ricky van Wolfswinkel zette vanmiddag zijn handtekening onder een contract bij FC Basel. Met de Zwitserse kampioenenploeg mag hij de Champions League in.



"Dat heb ik nog nooit gedaan, het is een topclub die ook het afgelopen seizoen weer de beker en de titel heeft gewonnen. Ik kreeg al snel het goede gevoel en het vertrouwen", reageert hij op de website van Vitesse. Hij wees eerder nog diverse clubs af. "Ik zit hier echt op mijn plek en dus wat het best lastig. Ik kon bijvoorbeeld ook naar clubs in de middenmoot van Spanje, maar dat is niet wat ik wil. Veel clubs heb ik afgezegd, maar Basel werd een ander verhaal."



Na 20 goals in de Eredivisie was hij erg gewild. "Ik weet dat ik in de grote competities bij clubs die voor de prijzen strijden, niet ga spelen. Dus kom je terecht in andere landen. De Zwitserse competitie is niet enorm hoog aangeschreven, maar Basel is daarin wel een uitschieter", beseft Van Wolfswinkel.



Hij zegt Vitesse enorm dankbaar te zijn. "De mensen en vooral mijn ploeggenoten hebben alles gedaan om mij te laten presteren. Het was een geweldig jaar en de beker winnen is het hoogtepunt in mijn carrière. Ik snap ook dat supporters zeggen waarom ga je weg? Je bent hier thuis en dan kan ik ook niet veel zeggen. Veel mensen zullen het er misschien niet mee eens zijn. Dat mag ook. Vitesse heeft mij teruggehaald en er zit nog veel rek in deze selectie. Maar ik zie veel in deze stap en daarom ga ik na een jaar al weer weg."



Tot slot belooft hij ooit terug te zullen keren in Arnhem. "Wie weet ben ik over een paar jaar weer hier. Vitesse is mijn thuis geweest. Ja hoor, ik zie mezelf zeker terugkeren. Ik wens Vitesse ook het allerbeste en ben iedereen heel dankbaar."





