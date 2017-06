'Deze Eredivisie-club meldde zich voor Armenteros'

Samuel Armenteros heeft er een goed seizoen op zitten. De spits keerde terug in de Eredivisie om bij Heracles Almelo te laten zien waartoe hij in staat is. Het leverde hem afgelopen seizoen liefst negentien doelpunten op in de Eredivisie.



In de huidige transferperiode hoopt de oud-speler van Feyenoord op een transfer. "Natuurlijk heb ik ambities in het leven. Ik houd van Heracles, maar de club weet ook dat ik graag een stap omhoog wil zetten. Ik wil het beste uit mezelf halen", vertelde Armenteros aan Aftonbladet.



Volgens zaakwaarnemer Fredrik Risp is er genoeg belangstelling voor Armenteros. "Vijf à zes clubs hebben concrete interesse. Dat zijn clubs uit Europa, maar ook uit Mexico en het Midden-Oosten. Een aantal heeft zich zelfs al gemeld bij Heracles. Dat zullen er na zijn treffer tegen Noorwegen alleen maar meer worden."



Update 17:26 uur

Samuel Armenteros heeft de clubs, volgens zijn zaakwaarnemer althans, voor het uitkiezen. Inmiddels weet RTV Oost zelfs te melden dat Vitesse zich onlangs meldde bij de Tukkers voor de spits.



De bekerwinnaar ziet in de Zweed de gedroomde opvolger van Ricky van Wolfswinkel (op weg naar FC Basel). Vitesse en Heracles kwamen er echter NIET uit, en derhalve ketste de deal af. Dat schrijft de regionale omroep.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.