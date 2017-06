De Telegraaf: 'Kluivert wees job bij deze club al af'

Sinds een kleine maand is Patrick Kluivert werkloos, nadat hij werd ontslagen als technisch directeur bij Paris Saint-Germain. De Nederlander had echter al weer aan de bak gekund.



Maar Kluivert wees een toenadering van het rijke Arsenal Tula uit Rusland af, zo schrijft De Telegraaf. Bij die club zou een enorm lucratieve verbintenis klaar hebben gelegen met als functieomschrijving 'hoofdtrainer', maar de oud Oranje-spits bedankte dus.



De genoemde krant schrijft verder dat Ajax nog géén contact met Kluivert opnam betreft de vacature bij het beloftenelftal. Deze komt vrij zodra Marcel Keizer definitief is doorgeschoven naar de hoofdmacht.





