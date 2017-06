Toptalent onthult waarom hij Ajax verliet voor Chelsea

Juan Familia-Castillo is één van de velen die de jeugdopleiding van Ajax vroegtijdig verliet voor een avontuur bij een buitenlandse topclub. Hij koos namelijk voor Chelsea.



In gesprek met ELF Voetbal legt hij uit waarom hij die keuze maakte. "Javairo Dilrosun en Timothy Fosu-Mensah ken ik van onze tijd bij Ajax. Zij vertelden me dat het tempo in Engeland veel hoger ligt dan in Nederland en dat er fysiek meer van je gevraagd wordt. Ik kan inmiddels bevestigen dat die analyse klopt."



Familia-Castillo speelt in Londen in het elftal Onder 18. "Naar mijn mening heeft Chelsea de beste opleiding van Engeland. Dat zie je ook aan de prestaties van jeugdteams, ze draaien allemaal bovenin mee. Manchester City is onze enige échte concurrent. Op basis van die prestaties heb ik voor Chelsea gekozen."







De middenvelder treft bij The Blues veel bekende namen. "Mijn trainer Jody Morris heeft meer dan honderd wedstrijden voor Chelsea gespeeld. En ik heb een keer training gehad van Frank Lampard. Als zo iemand komt aanlopen kijk je toch net wat langer. Het was een van zijn eerste trainingen, maar het leek alsof hij het vak al jaren beoefende. Toen hij nog bij Chelsea speelde heb ik hem vaak aan het werk gezien. Een echte teamspeler, op wie je kunt vertrouwen. Dat wil ik ook worden."



De zeventienjarige Familia-Castillo ziet verder veel verschillen met Ajax. "Hier is alles gericht op voetbal. Bij Ajax was het school én voetbal. Als je een keer te laat op school kwam mocht je niet trainen. Hier doen ze er juist alles aan om je te laten trainen. En wat ik bij Ajax niet had: hier moeten we na elke wedstrijd een verslag schrijven. Hoe ik de wedstrijd beleefd heb. Het is de bedoeling dat je aangeeft welke trainingsvormen je tijdens een wedstrijd kon toepassen. En je moet er serieus werk van maken. Het eerste verslag dat ik inleverde bestond uit twee zinnen. Toen moest het opnieuw. Inmiddels schrijf ik een paar kantjes vol. Het schrijven van die verslagen geeft me meer inzicht in wat ik allemaal geleerd heb."