'Benteke moet alweer ophoepelen bij Crystal Palace'

Christian Benteke heeft er bij Crystal Palace een goed seizoen opzitten. De Rode Duivel scoorde vijftien keer in de Premier League en had zo een groot aandeel in het behoud. Voor zijn jongere broertje verliep het seizoen iets minder.



Jonathan Benteke maakte vorige zomer ook de overstap naar de Engelse club, nadat hij moest vertrekken bij Zulte Waregem. De 22-jarige Benteke mocht in september één keer invallen, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Die hield hem nagenoeg het hele seizoen aan de kant.



Sky Sports weet dat de aanvaller nu alweer moet vertrekken uit Selhurst Park. Zijn aflopende contract zou door Palace niet verlengd worden. Na amper één seizoen moet Benteke dus weer op zoek naar een nieuwe club.