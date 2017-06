Real Madrid volledig overtuigd: 'Ronaldo is onschuldig'

Cristiano Ronaldo wordt verwacht van belastingfraude, maar zijn werkgever Real Madrid neemt het nu voor hem op. De Koninklijke komt woensdagmiddag met een officieel statement, waarin de club stelt dat de Portugese superster 'volledig onschuldig' is.



Ronaldo wordt ervan verdacht dat hij de Spaanse Belastingdienst tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro heeft opgelicht door bepaalde inkomsten niet op te geven. Antonio Lobo Xavier, een van Ronaldo's advocaten, stelt dat het onzin is. "Het komt als een complete verrassing voor ons en Ronaldo voelt dat hem onrecht is aangedaan", zegt Xavier tegen SIC Noticias, geciteerd door de Spaanse krant Marca. "We hebben onze aangifte juist ingevuld. Nergens in de regels staat dat Ronaldo nu ineens de regels heeft overtreden."