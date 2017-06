Bijzonder slecht nieuws voor Vitesse: 'Sterspeler bijna weg'

Bijzonder slecht nieuws voor Vitesse. Sterspeler en topscorer Ricky van Wolfswinkel staat namelijk voor een vertrek bij de Arnhemmers. De spits kan een driejarig contract tekenen bij FC Basel. Hij gaat met de Zwitserse kampioen dan de Champions League in. Dat meldt De Gelderlander woensdagmiddag.



Van Wolfswinkel werkt volgens het Zwitserse medium Telebasel aan de laatste details omtrent zijn contract bij de grote club.



De spits moet bij de Zwitserse kampioen zijn succesreeks van Vitesse voortzetten. In Arnhem werd Van Wolfswinkel afgelopen seizoen topscorer met twintig doelpunten. Rickygoal groeide echter vooral uit tot clubheld door zijn twee treffers op zondag 30 april in de bekerfinale tegen AZ. Daardoor won Vitesse voor het eerst in de 125-jarige historie een grote prijs.