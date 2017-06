'Interesse van Dortmund in Dolberg is er niet minder op geworden'

Bij Ajax was trainer Peter Bosz de eerste die deze zomer vertrok, maar de verwachting is dat er naar veel meer uitgaande transfers gaan plaatsvinden. De Amsterdammers hebben immers een goed seizoen achter de rug, dus aan interesse geen gebrek.



Voetbal International schrijft dat de aanvalslinie wel eens volledig op de schop zou kunnen gaan. "Ook Amin Younes wacht een interessante zomer. Afgelopen week speelde hij zijn eerste twee interlands in de Duitse nationale ploeg en was hij direct trefzeker. De komende weken is de kleine dribbelaar in Rusland actief in het toernooi om de Confederations Cup. Dat wekt mogelijk nog meer interesse van clubs uit zijn vaderland", schrijft het blad.



"Nog een jaar Bertrand Traoré wordt niet langer tot de mogelijkheden gezien bij Ajax, waardoor de veelbesproken vleugels na deze zomer mogelijk helemaal anders worden ingevuld. Kasper Dolberg is eveneens een target voor het buitenland. Borussia Dortmund informeerde afgelopen winter al naar het Deense talent en met de komst van Bosz zal die interesse er in ieder geval niet minder op zijn geworden. Wie alle spelers onder elkaar zet, voorziet een drukke transferzomer."