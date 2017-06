'Transfer Lukaku nagenoeg rond: monstersom bekend'

Voorlopig geldt Kevin De Bruyne nog steeds als de duurste Rode Duivel ooit, met Manchester City dat destijds zo'n 75 miljoen euro voor hem betaalde aan VfL Wolfsburg. Maar daar komt deze zomer hoogstwaarschijnlijk verandering in. Zo doet Romelu Lukaku weldra een gooi naar deze titel.



Dat de vice-topschutter in de Premier League ging vertrekken bij Everton FC stond al een tijdje vast. Zowel Manchester United als Chelsea FC trokken stevig aan zijn mouw, maar de Londenaren deden dat blijkbaar iets harder. Zo meldt The Mirror dat de terugkeer van Lukaku naar Stamford Bridge zo goed als rond is.



Everton vroeg in eerste instantie 100 miljoen pond voor de Rode Duivel, maar zou nu vrede hebben genomen met 70 miljoen pond (een slordige 79.5 miljoen euro). Hierdoor zou Lukaku bij de duurste spelers ooit behoren. Mirror verwacht dat de transfer eerstdaags helemaal wordt afgerond, net zoals die van Tiémoué Bakayoko van AS Monaco.