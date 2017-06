Feyenoord komt niet van overbodige speler af

Fans van Feyenoord hoopten hier en daar in de zomerse transferperiode afscheid te mogen nemen van Renato Tapia. Het avontuur van de middenvelder is sinds zijn overgang van FC Twente naar Rotterdam nog niet echt succesvol geworden.



Toch is Tapia zeker niet van plan om te vertrekken, laat hij aan media weten uit zijn vaderland. "Hoewel ik niet speel, is Feyenoord in die anderhalf jaar tijd dat ik hier zit kampioen en bekerwinnaar geworden. Ik zit in een team met heel veel concurrentie, het is een zeer goede spelersgroep", vertelde Tapia.



"We gaan nu de Champions League spelen, dus waarom zou ik gaan? De trainer passeerde me en nu moet ik geduld hebben", aldus de woorden van Tapia, die met Peru wel goede zaken deed tegen Jamaica