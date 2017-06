Sensatie! 'PSG en Real zorgen voor dubbel transferrecord'

Het transferverbod zit er deze zomer op en met ook de voorzittersverkiezingen in het verschiet, wordt verwacht dat Real Madrid fors zal uithalen op de transfermarkt. Nu Eden Hazard bij Chelsea lijkt te gaan blijven, geldt Kyllian Mbappe momenteel als het topdoelwit van de Champions League-winnaar. Maar de Franse tiener kost bijzonder veel geld.



Zo zou AS Monaco een recordbedrag van maar liefst 135 miljoen verlangen. Maar volgens Diario Gol heeft Real een plannetje uitgewerkt om deze monstertransfer te bekostigen. Zo zou voorzitter Florentino Pérez Gareth Bale willen verkopen voor opnieuw een gigantisch bedrag.



En ondanks al het blessureleed van de voorbije maanden, is er wel degelijk interesse in de Welshman. Zo zou PSG, dat iets recht te zetten heeft na een toch wel wisselvallig seizoen, bereid zijn om fors te investeren in Bale. Volgens de Spaanse journalist Eduardo Inda zijn de Fransen zelfs klaar om tot 175 miljoen te gaan.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

