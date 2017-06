'Ajacied kan mooie transfer naar Italië maken'

Bij Ajax kunnen we in de zomerse transferperiode ongetwijfeld nog wel de nodige transfers verwachten. Ook overbodige spelers zullen in de zomer mogelijk vertrekken vanuit Amsterdam en daar lijkt Zakaria El Azzouzi er één van te zijn.



De spits dacht het vorig seizoen allemaal goed voor elkaar te hebben. Hij kwam bij Ajax niet aan spelen toe en besloot zich uit te laten lenen aan Sparta Rotterdam. Die club had in maart al genoeg gezien van El Azzouzi en de speler keerde dan ook terug naar Amsterdam. Nu wacht mogelijk een transfer.



De Telegraaf weet dat Pescara interesse heeft in de spits van Ajax, die nog een contract heeft tot medio 2020. De club speelt vanaf komend seizoen in de Serie B.