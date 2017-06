Eljero Elia heeft afscheid genomen van Feyenoord. Na het behalen van de landstitel gaf hij al gauw aan dat hij wilde vertrekken vanuit Rotterdam. De aanvaller wilde gaan voor een nieuw avontuur en dat heeft hij met Basaksehir te pakken.



In gesprek met het Algemeen Dagblad keek Elia terug op zijn periode in Rotterdam. "Alles wat ik had voorspeld, is uitgekomen. Het was een project, ik wilde prijzen winnen. Dat was de reden om naar Feyenoord te gaan, omdat ik wist dat het kon. En toen we kampioen waren, voelde het project als afgerond."



Volgend seizoen gaat de aanvaller aan de slag als aanvaller in de Turkse competitie Basaksehir. "Ik wilde iets achterlaten bij Feyenoord. Dat is gelukt", zo besloot Elia zijn relaas.