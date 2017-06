Afstrepen: 'Terugkeer naar PSV niet aan de orde'

In de Eredivisie is het inmiddels een trend geworden dat oud-spelers op den duur terugkeren naar de Nederlandse competitie. Even ging het gerucht rond dat Karim Rekik ook van plan was om terug te keren naar zijn oude club PSV nu bekend is geworden dat Héctor Moreno is verkocht aan AS Roma.



Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad, meldt dat Rekik dicht bij een transfer is en het blijkt geen terugkeer naar PSV te zijn. De mandekker lijkt spoedig te tekenen bij Hertha BSC.





Karim Rekik is bijna van Hertha BSC. Olympique Marseille en Hertha steggelen nog over laatste punten. Terugkeer naar #PSV niet aan de orde. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 13 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.