Excelsior in gesprek om ervaren kracht te behouden; Ribeiro weg

Excelsior ziet veel spelers deze zomer vertrekken en hoop daarom dat Luigi Bruins wel wil blijven. Het contract de middenvelder loopt af en ze zijn nu in gesprek. Struikelblok is de lengte van een nieuw contract.



Bruins is alweer drie jaar terug in Rotterdam en nu is hij in gesprek, zo meldt Voetbal International. Jurgen Mattheij zal in ieder geval blijven, waardoor Mitchell van der Gaag in ieder geval een belangrijke kracht weet te behouden.



Wel zal Fredy Ribeiro vertrekken. De Angolees scoorde weinig, maar wist wel een aantal keer zeer opvallend te onderscheiden. Met name tegen Feyenoord was hij op dreef met twee fraaie assists. Ribeiro gaat echter terug naar Belenenses.