Zwolle-speler waarschuwt clubs: "Ik ben al bijna beschikbaar"

Ryan Thomas kan zich deze weken in de kijker spelen, want de middenvelder van PEC Zwolle speelt met Australië op de Confederations Cup. En in Rusland kwam hij met opvallend nieuws.



Gerard Nijkamp liet namens PEC Zwolle anderhalf jaar geleden weten dat Thomas tot 2019 was vastgelegd. Daar denkt hij zelf anders over. "Mijn contract loopt volgend jaar af. Overal lees ik dat mijn contract tot medio 2019 loopt. Maar dat klopt niet", zegt hij tegenover ELF Voetbal Magazine.



"Ik tekende toen wel een nieuw contract. Ik verwachtte ook dat die een langere looptijd zou kennen. Maar de einddatum bleef 2018. Alleen enkele voorwaarden in het contract waren aangepast." Als Zwolle een transfersom wil ontvangen zal dat dus deze zomer moeten gebeuren.