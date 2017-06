Zoet kan koffers weer uitpakken; topclub gaat voor andere goalie

Een transfer van Jeroen Zoet lijkt alweer verder weg dan gedacht. De keeper van PSV was Dries Mertens al bijna aan het achterna reizen, want Napoli zou hem willen aantrekken.



De concurrentie is echter hevig en blijkbaar is de keuze van de Italiaanse formatie inmiddels gevallen op Alex Meret. De Italiaanse jeugdinternational van Udinese heeft een aanbod van Napoli in beraad.



Volgens Mediaset Premium heeft Napoli namelijk liefst zeventien miljoen euro geboden op de keeper. Daarmee is Zoet voorlopig naar de achtergrond verdwenen.Pas wanneer Udinese niet van plan is om het grote talent te laten gaan mag Zoet weer hopen op een Italiaanse trip.