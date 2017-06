Tiental van Frankrijk klopt Engelsen met drie opvallende treffers

Engeland heeft ondanks een nog altijd ontketende Harry Kane niet weten te winnen van Frankrijk. In Parijs werd het 3-2, al ging dat voor de Fransen wel moeizaam.



Kane maakte al vroeg de 0-1 en kon aan het begin van de tweede helft aanleggen vanaf elf meter. Hij scoorde daarmee zijn elfde goal in de laatste vijf wedstrijden. Toch was het niet voldoende.



Frankrijk had voor rust nog twee keer gescoord en ondanks de rode kaart voor Varane bij de penalty maakte Dembele een kwartier voor tijd de 3-2 (zie filmpje). In de eerste helft hadden Umtiti en Sidibé gescoord, waardoor er drie Fransen voor het eerst voor de nationale ploeg scoorden.





Is dit de beslissing? Ousmane Dembélé schiet raak op aangeven van uitblinker Kylian Mbappé. 3-2 Frankrijk nu! #FRAENG #ZiggoSport pic.twitter.com/chdY5Pb17T — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 13 juni 2017