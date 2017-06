"Zolang je hem beschikt, moet hij in Oranje op zijn beste plek"

Wesley Sneijder moet een vaste plek behouden in Oranje, dat is de mening van Bert van Marwijk. De voormalig bondscoach lepelt in Voetbal International moeiteloos een typische Sneijder-situatie op die nog altijd op kan gaan.



"Wesley kan heel goed met zijn rug naar de tegenstander spelen. Dat snelle en korte wegdraaien, met beide benen, daarna direct een dieptepass; er zijn weinig spelers die dat kunnen."



"Neem de kans van Arjen Robben in de WK-finale tegen Spanje in 2010, die kwam op die manier tot stand. Zolang je een speler met zulke kwaliteiten tot je beschikking hebt, zou ik daar op zijn beste positie gebruik van maken."