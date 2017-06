"Juist tegen Frankrijk moet Sneijder centraal spelen"

Mark van Bommel vindt dat Wesley Sneijder een belangrijke rol moet blijven vervullen bij het Nederlands Elftal. De recordinternational is volgens velen klaar met zijn interlandloopbaan.



"Natuurlijk kan Wesley centraal spelen tegen Frankrijk", aldus Van Bommel tegen Voetbal International. "Juist in die topwedstrijd heeft het Nederlands elftal creativiteit nodig. Over zijn specifieke kwaliteiten in de centrale rol hoeven we het niet eens te hebben."



"Het gaat erom dat de andere spelers weten wat ze in die samenstelling moeten doen. In mijn tijd speelden Nigel de Jong en ik achter hem. We wisten precies hoe we de ruimtes achter Wesley moesten bespelen. Als je daar goed op traint, kan je het met iemand als Kevin Strootman in zijn rug op dezelfde manier invullen."