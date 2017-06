VIDEO: Heerlijk hakje brengt Kane instelling voor snelle treffer

Harry Kane is on fire, want de spits van Engeland heeft alweer zijn tiende treffer gemaakt in de laatste vijf wedstrijden. Tegen Frankrijk was het al heel snel raak.



Een hakje van Raheem Sterling en de voorzet van Ryan Bertrand bracht Kane in stelling om eenvoudig af te drukken. Zo staan de Engelsen dus op voorsprong in het oefenduel met Frankrijk.





Hakje ✅, strakke voorzet ✅, vrijlopen en intikken ✅, Harry Kane zet Engeland al vroeg op voorsprong bij Frankrijk! FRAENG #ziggosport pic.twitter.com/vx0LPVq9gf — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 13 juni 2017