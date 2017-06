Grote vechtpartij Vitesse en PSV krijgt nieuw staartje

De vechtpartij van afgelopen april tussen supporters van Vitesse en PSV heeft vandaag een staartje gekregen. Vier mannen zijn namelijk opgepakt door de politie.



Het gaat om een kwartet uit Eindhoven en Bergen op Zoom. Ze zijn 18, 19, 22 en 23 jaar oud. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de vechtpartijen bij Park Forum in Eindhoven. Beelden van de vechtpartij zijn opgedoken en aan de hand daarvan is de recherche een onderzoek gestart.



Vorige week werden er ook al twee mannen opgepakt uit Veldhoven en Eindhoven. Het zestal is herkend op de beelden, zo laat de politie weten. De politie laat betrokkenen dan ook weten zich beter zelf te kunnen melden, dan dat ze binnenkort worden overvallen.