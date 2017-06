'RvC Ajax en Overmars moesten overtuigd worden over Keizer"

De benoeming van Marcel Keizer is bij Ajax logischerwijs niet zomaar doorgevoerd. De zeer opmerkelijke keuze stuitte namelijk ook eerst op weerstand, maar de tegenstanders konden worden overtuigd om voor de zeer onervaren trainer te gaan.



"Marc Overmars legde zijn oor nog te luister bij de raad van commissarissen, waarin leden opperden dat er ook naar grote namen van buitenaf moest worden gekeken. Uiteindelijk gaf ook Overmars aan dat Keizer de gewenste optie was", schrijft Voetbal International in een analyse.



"Afgelopen weekend raakte ook de rvc overtuigd van de keuze voor Keizer. De clubleiding had dan ook met geen enkel alternatief een officieel onderhoud. De keuze voor Keizer stond bij het technisch hart vanaf het eerste moment niet ter discussie en is volgens de clubleiding symbolisch voor de ontwikkeling die spelers en trainers binnen Ajax kunnen doormaken."