'Droomtransfer in het verschiet voor Ajacied De Ligt'

Diverse spelers van Ajax zijn momenteel erg gewild. Zo lijkt aanvoerder Davy Klaassen op weg naar Everton, kan Joel Veltman naar verluidt naar Tottenham Hotspur en is spits Kasper Dolberg ook erg gewild.



De volgende op het lijstje met begeerde Ajacieden is mandekker Matthijs de Ligt. De pas zeventienjarige verdediger zou op het verlanglijstje van de Duitse recordkampioen FC Bayern M├╝nchen staan. Dat claimt de Bild althans te weten.



De Ligt kende een stormachtig jaar, waarin hij doorbrak, uitgroeide tot basisspeler en al meerdere interlands voor het Nederlands elftal speelde. Niet gek dus dat Europese topclubs de fysiek ijzersterke tiener nauwlettend in de gaten houden. De vraag is echter of De Ligt zelf ook wil, want in het verleden wees hij al diverse topclubs af omdat hij zich in Amsterdam beter kan ontwikkelen..





Player for the Future: @FCBayern is interested in @AFCAjax Matthijs de Ligt, only 17 years old, for the Defense @SPORTBILD — Christian Falk (@cfbayern) 13 juni 2017

­čöü | Bayern are interested in Ajax's defender Matthijs De Ligt. (SportBild) #fcb ­čç│­čç▒ pic.twitter.com/bPVlnmTyPS — Bundesliga Journal (@bulijournal) 13 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.