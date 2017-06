"Heel erg het gevoel dat hij gekozen is bij gebrek aan beter"

Hupweereentrein +4282 Rang: Utopisch

Ik heb voornamelijk he gevoel gehad dat ze bij Ajax vooral willen voortborduren op de lijn en het soort voetbal dat Ajax vorig jaar onder bosz heeft neergezet. Zelfs Schmidt waren ze al sceptisch over als ik het goed heb begrepen. Dan zijn er dus niet zo heel veel mogelijke kandidaten over (denk dat Tuchel geen haalbare kaart was). Dan is Keizer een vrij logische keus. Die speelde vorig jaar mss nog wel meer dit voetbal dan Bosz zelf. En ja hij mist als trainer ervaring op zulk niveau. Daarentegen heeft hij als hoofdcoach we meer ervaring als de trainer van de laatste 7 ksmpioenschappen van de eredivisie op het moment dat ze werden aangesteld. en daar heb ik nooit zulke verhalen over gehoord als hier. Alleen omdat ze als voetballer een grotere carriere hebben gehad.



Al met al heb je hem een jaar lang aan het erk gezien als TH en kan je dus beter beoordelen wat voor vlees je in de kuip hebt an een buitenstaander. Daarnaast kent bergkamp m goed, dat kan ook voordelen hebben. En als je pretendeert een opleidingscub te zijn, dan is het niet erg om dat ook bij trainers te doen. Al met al vind ik het een logische keus, hoewel ik het graag 1 of 2 jaar later had gehad. Alleen bosz is nu vertrokken en helaas niet over 1 of 2 jaar.



Kortom, succes Marcel.