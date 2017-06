'Lamprou wijst opnieuw een Eredivisie-club af'

Lange tijd werd sc Heerenveen genoemd als topkandidaat, maar de Friezen hebben in Warner Hahn al beet. Ook een aantal Eredivisie-clubs heeft die plek al ingevuld en dat terwijl hij financieel voor menig club onhaalbaar is.



De transfervrije Lamprou is getipt bij NAC Breda, maar de Griek sluit dat al bij voorbaat uit. "Daar zal ik niet naartoe gaan", zo laat de sluitpost optekenen in het Brabants Dagblad. "Dat kun je toch echt niet maken als je net drie jaar bij Willem II onder de lat gestaan hebt."



De oud-Feyenoorder wacht rustig af en verwacht 'gewoon' een leuke club te vinden. "Ik maak me nog geen zorgen. Ik heb een uitstekend seizoen achter de rug. Ik heb er alle vertrouwen in dat zich dat met een mooie club gaat uitbetalen."



Update 18:35 uur - Ook 'nee' voor FC Utrecht

FC Utrecht is eveneens geconfronteerd met een afwijzing van Lamprou. Volgens het Brabants Dagblad was de Griekse doelman in beeld als stand-in voor David Jensen, maar dat zou hij zowel sportief als financieel niet zien zitten.