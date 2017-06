'NEC ontvangt concreet bod voor geflopte spits'

NEC claimt geen uitverkoop te houden na de degradatie, maar de Nijmeegse club zal desondanks een aantal spelers uitzwaaien. Zo staat ook Mihai Roman op de nominatielijst om te vertrekken.



Volgens Voetbal International is Roman (25) concreet in beeld bij Universitatea Craiova uit Roemenië. De spits is mislukt in Nijmegen en werd afgelopen seizoen al uitgeleend aan het Israëlische Maccabi Petach Tikva. Nu lijkt de spits dus terug te keren naar de nummer vijf uit eigen land.



NEC zwaait ondanks de positieve teksten vermoedelijk meer spelers uit. Zo is er Engelse belangstelling voor de pas negentienjarige Jay-Roy Grot, waar de zeventienjarige Ferdi Kadioglu onder meer in beeld zou zijn bij Ajax. Ook voor verdediger Dario Dumic is naar verluidt belangstelling uit binnen- en buitenland.