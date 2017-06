OFFICIEEL: Vitesse legt gewilde aanvaller langer vast

Vitesse heeft de optie in het contract van Milot Rashica gelicht. De rappe vleugelaanvaller staat daardoor tot medio 2020 onder contract bij de Arnhemmers. Dat meldt de Eredivisionist dinsdagmiddag via de officiële kanalen.



"Milot heeft zich snel in de basis weten te spelen en is de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde geworden in het elftal. Hij maakt een goede ontwikkeling door en mede daarom hebben we de optie in zijn contract gelicht", vertelt technisch directeur Mo Allach op de clubwebsite.



De aanvaller is zeer gewild op de transfermarkt, maar lijkt een langer verblijf in Arnhem wel te zien zitten. "Ik heb het goed naar mijn zin bij Vitesse en ik weet dat ik mij hier nog verder kan ontwikkelen om uiteindelijk een keer een stap te kunnen maken. Na de interland met Kosovo heb ik even vakantie, maar ik kijk al wel uit naar de wedstrijden in de Europa League", aldus Rashica.