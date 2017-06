'Barcelona-spits zwaar in de schulden vanwege gokverslaving'

Het leven ziet er misschien geweldig uit op het moment dat je het shirt van FC Barcelona mag gaan dragen, maar dat geldt niet voor iedere voetballer. Arda Turan, een van de spitsen van de Spaanse topclub, schijnt flink in de problemen te zitten.



Arda Turan zou last hebben van een gokverslaving en die verslaving zou hem inmiddels zo erg dwars zitten, dat hij in de financiële problemen is gekomen. Dat meldt Xavi Campos, een journalist uit Barcelona.



Het is duidelijk dat de Turkse spits geen verkeerd salaris opstrijkt bij FC Barcelona, maar het geld dat hij daar heeft verdiend, schijnt ook weer snel uitgegeven te zijn. Zo schrijft Campos dat Turan een fortuin is verloren in een casino. Mogelijk dat een overgang naar Fenerbahçe privé ook het één en ander op kan lossen voor Arda Turan.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.