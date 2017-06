'Heerenveen wil plek invullen met Vitessenaar'

Stefano Marzo lijkt naar het Belgische Sporting Lokeren te verkassen en dus komt er een vacature beschikbaar bij sc Heerenveen. Technisch manager Gerry Hamstra denkt hierbij aan de 26-jarige Kelvin Leerdam, zo meldt fansite FeanOnline.



Leerdam heeft een aflopend contract bij bekerwinnaar Vitesse, waar ook Hamstra een verleden heeft. In Arnhem behoorde de oud-Feyenoorder tot de grootverdieners. Financieel gaat het een lastig karwei worden om hem binnen te halen, maar sc Heerenveen zou desondanks een poging willen wagen.



Leerdam liet onlangs al aan Omroep Gelderland weten dat er verschillende opties zijn, zoals ook een langer verblijf bij Vitesse. Op dit moment is de vleugelverdediger herstellende van een in de bekerfinale opgelopen knieblessure. In principe is hij voor het nieuwe seizoen weer beschikbaar.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.