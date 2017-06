Groningen hoort definitief 'nee' voor komst Koeman

FC Groningen komt op 22 juli niet in actie tegen Everton. Het vriendschappelijke duel was al ingepland, maar de lokale autoriteiten hebben na overleg besloten om 'nee' te zeggen.



Aanvankelijk was het licht nog op groen gezet voor de terugkeer van Ronald Koeman en co. in Groningen. Echter, pas daarna bleek een veel grotere groep Everton-supporters geïnteresseerd te zijn in de trip naar Nederland. Voor de autoriteiten is dat voldoende aanleiding om het oefenduel te verbieden.



FC Groningen-directeur Hans Nijland liet eerder al weten dat het Noordlease Stadion de enige optie was. Verplaatsing is dus geen item.